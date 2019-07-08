المؤشر السعودي يعاود مكاسبه.. وسط تحسن السيولة

الرياض ـ مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، جلسة اليوم الاثنين، باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، وسط تحسن ملحوظ للسيولة، مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.18 بالمائة، بمكاسب بلغت 15.9 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,827.01 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 2.58 مليار ريال، مقابل 1.84 مليار ريال بالجلسة السابقة، بكميات تداول بلغت 116.16 مليون سهم، مقابل 89.28 مليون سهم بجلسة أمس الأحد.

وجاء إغلاق 12 قطاعا باللون الأخضر، بصدارة "المرافق العامة"، الذي صعد 2.79 بالمائة، وارتفع قطاع الاتصالات 0.45 بالمائة، وسجل "البنوك" ارتفاعا نسبته 0.44 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية الخسائر بتراجع نسبته 0.64 بالمائة، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة تراجع بلغت 0.58 بالمائة.

وشملت المكاسب 80 سهما تصدرها "أسمنت تبوك"، بارتفاع نسبته 4.81بالمائة، وجاء إغلاق 94 سهما، باللون الأحمر بصدارة "هرفي" الذي هبط 4.68 بالمائة.

وعلى الجانبالآخر، أنهى السوق الموازي "نمو" تعاملاته بتراجع ملحوظ بلغت نسبته 3.53 بالمائة، فاقدا 136.78 نقطة من رصيده، ليغلق عند مستوى 3,733.85 نقطة.

وتصدر "الكثيري" الخسائر بتراجع نسبته 18.49 بالمائة، واقتصر اللون الأخضر على سهم "العمران" الذي أغلق مرتفعا 0.2 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس الأحد على تراجع؛ مع خسائر شبه جماعية للقطاعات، وسط انخفاض ملحوظ بالسيولة، وأغلق السوق الموازي باللون الأحمر.

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