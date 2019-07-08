أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الكشف عن اللوحة الجديدة للسيارات في سوريا (صورة)

Google+ Print
الكشف عن اللوحة الجديدة للسيارات في سوريا (صورة) الكشف عن اللوحة الجديدة للسيارات في سوريا (صورة)

نشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء في سورية" على "فيسبوك" صورة اللوحة التي قالت إنها تمثل النموذج الجديد للوحات السيارات التي يُعمل عليها حالياً من قبل وزارة النقل في سوريا.

وأضافت الصفحة أنه بموجب اللوحة الجديدة سيتم إلغاء أسماء المحافظات من اللوحات وإضافة رقم جديد في اللوحة لتصبح /7/ أرقام، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين ويشمل جميع اللوحات في سورية.

وكان موقع "الوطن أون لاين" أفاد أن وزير النقل السوري علي حمود أعلن أن الوزارة تعمل على مشروع جديد يهدف لاستبدال لوحات السيارات الموجودة حاليا بلوحات أخرى تراعي أفضل المواصفات والمعايير العالمية، وأن اللوحات الجديدة ستكون بمواصفات فنية عصرية وعلامات عالية للأمان والجودة بشكل يراعي المعايير العالمية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان

"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان

تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن"

تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن"

القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي

القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي

حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)

حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)