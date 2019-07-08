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صور.. الهنود الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط في 2019

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دبي - مباشر: كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط  قائمتها السنوية السابعة لقادة الأعمال الهنود الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط 2019.

وتضمنت القائمة رواد الأعمال والتنفيذيين والمديرين الماليين الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط.

ومن خلال الصور التالية، يعرض "مباشر" الهنود المتصدرين القائمة للعام الجاري:

وشملت فئة "المؤسسون"، الأسماء التالية:


1 - يوسف علي إم.إيه.

رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري في مجموعة اللولو الإماراتية

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2 - بي آر شيتي.

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة "أن أم سي" الصحية

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3 - سونيل فاسواني.

رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاليون 

 

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4 - رافي بلاي.

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة أر بي 

 

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5 - فيروز الانا.

عضو مجلس الإدارة المشرف في محموعة إفكو

 

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6 - بي إن سي مينون.

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة سوبحا

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7 - رضوان ساجان.

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة الدانوب

 

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8 - ثومبي مويدين.

الرئيس المؤسس في مجموعة ذومباي

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9 - شاجي آل ملك.

رئيس مجلس الإدارة في مجموعة ملك القابضة

 

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10 - آزاد موبين.

رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري في مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية

 

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وفيما يلي أول 10 أسماء في قائمة "التنفيذيون":


1 - عدنان شلوان.

الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي 

 

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2 - سونيل كوشال.

الرئيس التنفيذي الإقليمي- أفريقيا والشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد

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3. سانجيف كاكار

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ان ليفير 

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4 - راغو مالهوترا.

رئيس منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا في ماستر كارد

 

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5 - طارق شوهان.

الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف اس للخدمات

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6 - أميت جاين.

الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار 

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7 - اميت كوشال.

الرئيس التنفيذي لدبي القابضة

 

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8 - ريشي كابور.

الرئيس التنفيذي المساعد في انفستكورب

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9 - غوراف شاه.

الرئيس التنفيذي في مجموعة الراجحي

 

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10 - براسانت منغات.

الرئيس التنفيذي- والمدير التنفيذي في مجموعة ان ام سي الصحية

 

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وشملت قائمة "المديرون الماليون" الأسماء التالية:


1 - يوفراج ناريان.

المدير المالي للمجموعة موانئ دبي العالمية

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2 - سوريندر سارنا.

المدير المالي للمجموعة الشايع 

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3 - شيرماتي دامال.

المدير المالي لماجد الفطيم

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4 - ديباك كوهلر.

كبير المسؤولين الماليين لمجموعة أبوظبي التجاري

 

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5 - ديباك ماجيثيا.

المدير المالي لراك بنك

 

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6. بيناك مايترا
رئيس المدراء الماليين لمجموعة كيبكو

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7.مشتاق مسعود
المدير العام المالي لمجموعة دبي للاستثمار

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8. صني بهاتيا
المدير المالي لمجموعة جلوبال للاستثمار

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9. سوريش فيديانتان
المدير المالي لمجموعة جي ايه القابضة

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10.رامانثان ناراياناسامي
المدير المالي لدبي للتأمين

 

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