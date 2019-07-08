وكالة: إنتاج إيران من النفط يتهاوى لأدنى مستوى منذ 1986

مباشر: ذكرت تقارير صحفية أن إنتاج إيران النفطي انخفض لأدنى مستوى منذ 1986، مع تطبيق العقوبات الأمريكية.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" اليوم الاثنين أن بيانات الإنتاج النفطي في إيران التي أعدتها تظهر أن العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط لها نفس الأثار السلبية لحرب إيران مع العراق منذ أكثر من 30 عاما.

وأشارت بيانات الوكالة إلى أن إنتاج إيران من النفط تراجع إلى مستوى 2.280 مليون برميل يومياً، في حين كانت منظمة أوبك أشارت في تقريرها الأخير عن شهر مايو/أيار الماضي أن إمدادات إيران هبطت إلى 2.370 مليون برميل يومياً.

ويبدو أن الأزمة الأمريكية الراهنة بين إيران والولايات المتحدة لن تنتهي بالحل في الوقت الراهن، حيث حذر دونالد ترامب طهران في الشهر الماضي باستخدام "القوة الساحقة" إذا قامت طهران بمهاجمة الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "أي ضربة عسكرية من إيران لأي شيء تابع للولايات المتحدة سوف يُقابل بقوة عظيمة وساحقة".

كما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران بأن واشنطن ستعاقب أي دولة تستورد النفط من طهران، مؤكداً أنه لا يوجد أي استثناءات في هذه الشأن