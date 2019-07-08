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إعلان الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) عن المحافظة على تصنيف القوة المالية من الفئة (A3) من وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز Moody’s

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إعلان الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) عن المحافظة على تصنيف القوة المالية من الفئة (A3) من وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز Moody’s إعلان الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) عن المحافظة على تصنيف القوة المالية من الفئة (A3) من وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز Moody’s
يسر الشركة لإعادة التأمين (إعادة) أن تعلن عن حصولها على تصنيف القوة المالية من الفئة (A3) من وكالة التصنيف الإئتماني الدولية موديز بنظرة مستقبلية مستقرة بحسب تقريرها الصادر في تاريخ 08/07/2019.

ويعكس تصنيف القوة المالية من الفئة A3 لشركة إعادة عوامل شملت:

1.قوة مكانتها السوقية وعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية باعتبارها الشركة السعودية الوحيدة المختصة بإعادة التأمين، فضلاً عن حضورها المتنامي في أسواقها المستهدفة في آسيا وأفريقيا ولويدز.

2.الموقع التفضيلي في السوق السعودي نظرًا لحق الرفض الأول لجزء من الأقساط التي تسندها شركات التأمين المباشر في السوق السعودية.

3.قوة جودة الأصول التي تتجلى في محفظة استثماراتها المحافظة.

4. مستوى كفاية رأس المال مع تعرُّض بسيط نسبياً لمخاطر الكوارث الطبيعية.

5.مرونة مالية قوية في ظل عدم وجود ديون ، والوصول الجيد لأسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى وجود قاعدة مستثمرين واسعة النطاق.

كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف توقعات الوكالة بأن تحافظ شركة إعادة على التحسُّن في ربحيتها مع الحفاظ على قوة جودة أصولها وكفاية رأس المال ومستوى الاحتياطي الكافي.

ومن المتوقع أن يساهم الحفاظ على هذا التصنيف في دعم المركز التنافسي للشركة ويعزز من فرص نمو أعمالها في الأسواق العالمية.

مباشر (اقتصاد)

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