إعلان إلحاقي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن اخر التطورات بخصوص طلبها للحصول على الرخصة الموحدة

بند توضيح مقدمة اخر التطورات بخصوص طلب الشركة للحصول على الرخصة الموحدة تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-24 الموافق 2019-04-29 التغير الحاصل على التطوير تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بحضور ممثلها للجلسة التاسعة في الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض يوم الاثنين 1440/11/05هـ الموافق 2019/07/08م، حيث قدم ممثل الشركة مذكرة رد على مذكرة رد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة في الجلسة الثامنة. وبعرضها على ممثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طلب مهلة للرد.

وبناءاً عليه قررت الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض تأجيل النظر بالقضية إلى جلسة يوم الاثنين 1440/11/26هـ الموافق 2019/07/29م.

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد هناك أي أثر مالي على الشركة معلومات اضافية سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية.