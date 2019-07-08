أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مورجان ستانلي يُخفض توقعاته للأسهم العالمية مع زيادة التحديات

Google+ Print
مورجان ستانلي يُخفض توقعاته للأسهم العالمية مع زيادة التحديات مورجان ستانلي يُخفض توقعاته للأسهم العالمية مع زيادة التحديات

مباشر: خفض بنك "مورجان ستانلي" مخصصاته من الأسهم العالمية إلى أدنى مستوى في 5 سنوات، كما قلص توصيته بالاستثمار إلى خفض الوزن.

وأرجع المصرف الأمريكية نظرته الأخيرة إلى أن التوقعات بالنسبة للأسهم على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة تبدو ضعيفة، وذلك بحسب تقرير صادر أمس الأحد نقلته وكالة بلومبرج.

وقال تقرير البنك إن التوقعات بالنسبة للأرباح لاتزال متفائلة للغاية، مع استمرار تدهور مؤشرات قوة قطاع الصناعات التحويلية حول العالم.

وأضاف أن التوقعات بالنسبة لتيسير السياسة النقدية مرتفعة بالفعل، ما يترك مساحة محدودة أمام إمكانية تعزيز الأسهم المرتفعة بالفعل.

وأكد تقرير "مورجان ستانلي" أنهم يروا أن السوق متفائل للغاية بشأن ما قد توحي به عوائد السندات المنخفضة وهو تدهور توقعات النمو.

وتابع: "استمرار التدهور في مؤشرات مديري المشتريات العالمية تشير إلى وجود بيئة كبيرة من المخاطر الهبوطية".

ويفضل "مورجان ستانلي" الأسهم المتواجدة في اليابان وأوروبا عن نظيرتها لدى الولايات المتحدة والاقتصاديات النامية.

ومع حقيقة ارتفاع الأسهم العالمية بنحو 16 بالمائة في العام الجاري فأن بعض المحللين يتخذون موقفاً أكثر حذراً، حيث يوجد مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الهش واستمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
#يحدث_في_مصر | تواصل فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

#يحدث_في_مصر | تواصل فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 9-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 9-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 9-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 9-7-2019

هبوط أسعار النفط مع مخاوف نقص الطلب

هبوط أسعار النفط مع مخاوف نقص الطلب