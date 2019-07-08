مورجان ستانلي يُخفض توقعاته للأسهم العالمية مع زيادة التحديات

مباشر: خفض بنك "مورجان ستانلي" مخصصاته من الأسهم العالمية إلى أدنى مستوى في 5 سنوات، كما قلص توصيته بالاستثمار إلى خفض الوزن.

وأرجع المصرف الأمريكية نظرته الأخيرة إلى أن التوقعات بالنسبة للأسهم على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة تبدو ضعيفة، وذلك بحسب تقرير صادر أمس الأحد نقلته وكالة بلومبرج.

وقال تقرير البنك إن التوقعات بالنسبة للأرباح لاتزال متفائلة للغاية، مع استمرار تدهور مؤشرات قوة قطاع الصناعات التحويلية حول العالم.

وأضاف أن التوقعات بالنسبة لتيسير السياسة النقدية مرتفعة بالفعل، ما يترك مساحة محدودة أمام إمكانية تعزيز أسعار الأسهم المرتفعة بالفعل.

وأكد تقرير "مورجان ستانلي" أنهم يروا أن السوق متفائل للغاية بشأن ما قد توحي به عوائد السندات المنخفضة وهو تدهور توقعات النمو.

وتابع: "استمرار التدهور في مؤشرات مديري المشتريات العالمية تشير إلى وجود بيئة كبيرة من المخاطر الهبوطية".

ويفضل "مورجان ستانلي" الأسهم المتواجدة في اليابان وأوروبا عن نظيرتها لدى الولايات المتحدة والاقتصاديات النامية.

ومع حقيقة ارتفاع الأسهم العالمية بنحو 16 بالمائة في العام الجاري فأن بعض المحللين يتخذون موقفاً أكثر حذراً، حيث يوجد مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الهش واستمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.