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أمير مكة المكرمة: إنشاء مطار للحج والعمرة في مشروع الفيصلية

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أمير مكة المكرمة: إنشاء مطار للحج والعمرة في مشروع الفيصلية أمير مكة المكرمة: إنشاء مطار للحج والعمرة في مشروع الفيصلية

الرياض – مباشر: أعلن مستشار العاهل السعودي، أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، اليوم الاثنين، عن تخصيص أرض في مشروع الفيصلية لإنشاء مطار للحج والعمرة يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

وأكد الأمير خالد الفيصل، وفقا لبيان لهيئة تطوير منطقة مكة، أن المشروع حظى بموافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مشروع الفيصلية بحضور نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان، ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد الجدعان. 

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