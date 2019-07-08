التعليم السعودية توقع 22 عقداً مع شركات ومستثمرين

الرياض ـ مباشر: وقّعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي - مع مجموعة من الشركات والمستثمرين، عقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام.

وتشمل العقود؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، توفير الخدمة لـ 1.2 مليون طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة، مع إضافة أكثر من 3150 حافلة جديدة إلى أسطول النقل المدرسي.

وبلغ عدد العقود الموقّعة نحو 22 عقداً، تضمّنت تنفيذ وتشغيل الخدمة عبر 8 متعهدين، لمدة 4 أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي الجديد 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي فهد بن فوزان الشايع، بحسب الوكالة، إن العقود مبنية على التزام المتعهدين بتوفير اشتراطات ومواصفات صارمة لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في النقل المدرسي.

وعقدت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي مؤخراً اجتماعاً لجميع الشركات والمستثمرين الراغبين بالدخول في منافسة تقديم خدمات النقل المدرسي للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام بالمملكة.

ونجحت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بتوسيع خدمة النقل المدرسي وتطويرها ومضاعفة أعداد المستفيدين، إلى 1.2 مليون مستفيد، يدرسون في 15 ألف مدرسة، يتم نقلهم عبر 25 ألف حافلة.

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