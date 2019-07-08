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المياه الوطنية: انتهاء حالة الطوارئ وعودة ضخ المياه لمحافظات الشرقية

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المياه الوطنية: انتهاء حالة الطوارئ وعودة ضخ المياه لمحافظات الشرقية المياه الوطنية: انتهاء حالة الطوارئ وعودة ضخ المياه لمحافظات الشرقية

الرياض – مباشر: أعلنت شركة المياه الوطنية بالسعودية، عن انتهاء حالة الطوارئ وعودة ضخ المياه المحلاة لمدن ومحافظات الشرقية.

وكشفت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية؛ وفقاً لبيان لشركة المياه الوطنية اليوم الاثنين، عن عودة ضخ المياه المحلاة إلى مدن الدمام والخبر والقطيف ومراكزها ورأس تنورة.

وأوضحت الشركة، أنه تم إصلاح خط نقل المياه المنتجة، الذي كان يغذي خزانات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل خلال الخمسة أيام الماضية.

وقال رئيس القطاع الشرقي، إن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية تضخ حالياً الكميات المعتادة للعملاء، البالغة 820 ألف متر مكعب يومياً إلى جميع الأحياء التي كانت تصلها المياه المحلاة.

وأضاف حمدي بن دبشي الشراري، أنه تم إيقاف تشغيل الآبار التي تم الاستعانة بها أثناء أعمال الصيانة الطارئة في الخط الناقل من شركة مرافق.

وأكد الشراري، أنها أدت دورها التعويضي ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، إضافة إلى الصهاريج التي دعم بها العملاء خلال ذات الفترة.

يُذكر أن شركة المياه الوطنية تعمل وفق خطط وبرامج تنفيذية لتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية وزيادة نسب التغطية للمياه المحلاة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في ظل ثبات المصادر، مع تعزيز منظومتها بمشاريع داعمة ضمن برنامجها لتحسين جودة مياه الشرقية.

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