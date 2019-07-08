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ثقة المستثمرين باقتصاد منطقة اليورو تتراجع لأدنى مستوى بـ5 سنوات

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ثقة المستثمرين باقتصاد منطقة اليورو تتراجع لأدنى مستوى بـ5 سنوات ثقة المستثمرين باقتصاد منطقة اليورو تتراجع لأدنى مستوى بـ5 سنوات

مباشر: تراجعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، ليكون عند أدنى مستوى في نحو 5 سنوات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "ثينتكس" لثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو، أمس الأحد، أنه تراجع إلى مستوى -5.8 نقطة خلال شهر يوليو/تموز الجاري مقابل -3.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحسب تقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن تتحسن ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.3 نقطة خلال هذا الشهر.

وتعتبر قراءة يوليو/تموز هي الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2014 كما أنها تمثل الشهر الثاني داخل النطاق السالب في آخر 3 أشهر.

وبالنسبة لمؤشر تقييم الأوضاع الحالية، فتراجع من 6 نقاط إلى 1.8 نقطة خلال الشهر الجاري وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2015.

وسجل مؤشر التوقعات المستقبلية انخفاضاً كذلك ليسجل -13 نقطة وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2019 مقابل -12.3 نقطة المسجلة في يونيو/حريزان السابق له.

ووفقاً للبيانات، فإن مؤشر ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا تراجع كذلك إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009، مع الإشارة إلى أن دخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي أمراً حتمياً.

وبحلول الساعة 11:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليسجل 1.1217 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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