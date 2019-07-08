عملة إلكترونية تقفز 50% مع مكاسب بقائمة الخمسة الكبار

من: سالي إسماعيل

مباشر: قفزت عملة إلكترونية بأكثر من 50 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع سيطرة المكاسب على قائمة الخمسة الكبار بقيادة البيتكوين.

وبحلول الساعة 10:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة "إكس ماكس" بنحو 51.1 بالمائة لتصل إلى 0.0042 دولار بقيمة سوقية بلغت 73.23 مليون دولار لتشغل الترتيب رقم 96 بين أكبر 100 عملة رقمية.

وخلال نفس الفترة خيّم اللون الأخضر على القائمة التي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية مع اقتراب البيتكوين من مستوى الـ12 ألف دولار.

وفي نفس التوقيت، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 5.7 بالمائة لتصل إلى 11902.7 دولار، ليفصلها حوالي 100 دولار عن مستوى الـ12 ألف دولار والذي حققته في الشهر الماضي.

وصعدت القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم لتصل إلى 211.94 مليار دولار.

كما زادت عملة الإيثريوم بنحو 6.9 بالمائة لترتفع إلى 309.4 دولار بقيمة سوقية 33.05 مليار دولار ما يعني أنها لا تزال محتفظة بمركزها الثاني.

وفي المرتبة الثالثة، حلت عملة الريبل بارتفاع 1 بالمائة لتصعد إلى مستوى 0.398 دولار بقيمة سوقية قدرها 16.95 مليار دولار.

أما عملة الليتكوين، فلا تزال متمركزة بالترتيب الرابع بقيمة سوقية بلغت 7.54 مليار دولار بعد أن حققت مكاسب 1.7 بالمائة لتصل إلى مستوى 120.5 دولار.

وتذيلت عملة "البيتكوين كاش" قائمة الخمسة الكبار بزيادة 2.6 بالمائة لترتفع إلى 414.3 دولار بقيمة سوقية قدرها 7.41 مليار دولار.

وتعرضت سوق الأصول المشفرة إلى تقلبات حادة في الأسبوع الماضي ما بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى.