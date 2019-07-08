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رئيس البرلمان العراقي يدعو نظيره القطري لزيارة بغداد

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رئيس البرلمان العراقي يدعو نظيره القطري لزيارة بغداد رئيس البرلمان العراقي يدعو نظيره القطري لزيارة بغداد

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية: "التقى سفير جمهورية العراق في الدوحة عمر البرزنجي بسعادة أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري في مكتبه، وذلك لتسليمه رسالة الدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لزيارة العراق، وبحث سبل التعاون البرلماني وتمتين وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وأضاف: "قدم السيد رئيس مجلس الشورى شكره وامتنانه لهذه الدعوة الكريمة ووعد بتلبيتها بأقرب وقت ممكن"، مشيدا "بالعراق حكومة وشعبا والتأكيد على حرص دولة قطر على تعزيز وتطوير العلاقات مع العراق".

وتابع البيان: "جرى خلال اللقاء بحث مجموعة من الملفات الثنائية والسبل الكفيلة بتدعيم وتطوير العلاقات والروابط العميقة التي تجمع البلدين، وقد اشار السفير الى ان فرص ومجالات التعاون كبيرة جدا خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري".

وأضاف: "جرى أيضا بحث أهم القضايا التي تخص المنطقة حيث تم التأكيد على أهمية التهدئة والحوار لحل الازمات كافة التي تشهدها المنطقة".

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