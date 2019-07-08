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عضو بالمركزي الأوروبي: سنتدخل لدعم اقتصاد منطقة اليورو عند الحاجة

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عضو بالمركزي الأوروبي: سنتدخل لدعم اقتصاد منطقة اليورو عند الحاجة عضو بالمركزي الأوروبي: سنتدخل لدعم اقتصاد منطقة اليورو عند الحاجة

مباشر: قال عضو البنك المركزي الأوروبي إن البنك لديه التصميم والقدرة على التصرف عند الحاجة لدعم منطقة اليورو.

وذكر فرانسوا فيليروي دي غالهاو في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن اتجاه المركزي الأوروبي إلى ذلك سيعتمد على البيانات الاقتصادية على مدار الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف دي غالهاو: "هناك تباطؤ مستمر في الاقتصاد يأتي مع زيادات كبيرة في الأجور داخل منطقة اليورو وخلال توفر وظائف في كل المناطق على جانبي المحيط الأطلسي".

وتابع رئيس المركزي الفرنسي: "يجب ألا يكون هناك شك بشأن تصميمنا للتصرف وكذلك قدرتنا على ذلك ، ولكني أكرر أن ذلك سيحدث إذا أردنا ذلك وحينما نحتاج إلى ذلك".

وتحدث فرانسوا فيليروي بشأن ترشيح كريستين لاجارد لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي قائلاً إنها ستكون "رئيسة عظيمة للمركزي الأوروبي وستجد الدعم الكامل في مجلس المحافظين".

وكان البنك المركزي في فرنسا خفض اليوم توقعات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري بمقدار 0.1 بالمائة إلى مستوى 0.2 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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