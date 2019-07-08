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هيئة المساحة: لا تأثير للهزة الأرضية بالخليج على السعودية

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هيئة المساحة: لا تأثير للهزة الأرضية بالخليج على السعودية هيئة المساحة: لا تأثير للهزة الأرضية بالخليج على السعودية

الرياض ـ مباشر: قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، بالسعودية، إن الهزة الأرضية التي حدثت شمال شرق الخليج العربي، لا تأثير لها على .

وأضاف طارق أبا الخيل، وفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ"، اليوم الاثنين، أن الهزه الأرضية بعيدة عن حدود المملكه بأكثر من 400 كيلومتر، من أقرب محطة رصد زلزالي تابعة للهيئة في مدينة الخفجي.

وتابع المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية: المملكة العربية السعودية لم تتعرض لأية هزة أرضية".

وأشار إلى أن الهزه الأرضية حدثت صباح اليوم الاثنين الساعة 10 صباحاً، بقوة 5.7 درجة ثم تلتها هزة ارتدادية أقل منها، حدثت الساعة 10:26 صباحا.

وشعر سكان الكويت بهزة أرضية، لم يحدد بعد مركزها، واستمر الشعور بالهزة لعدة ثوانٍ وصل لنحو 15 ثانية.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الاثنين أن ​زلزالاً بقوة 5.6 درجة وقع على بعد 84 كيلومتراً شرقي مدينة الأحواز في ​إيران.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أن هزة أرضية ضربت مدينة البصرة ومحافظات أخرى دون تسجيل خسائر بشرية.

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