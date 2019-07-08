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سهم شركة للإعلام والترفيه بهونغ كونغ يتهاوى 80%

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سهم شركة للإعلام والترفيه بهونغ كونغ يتهاوى 80% سهم شركة للإعلام والترفيه بهونغ كونغ يتهاوى 80%

مباشر: تراجع سهم شركة الإعلام والترفيه "كامسينغ" الدولية بنحو 80 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بعد القبض على رئيسة ومؤسسة الشركة في الصين.

وأبلغت الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ في وقت متأخر من يوم الجمعة بأن مؤسستها البالغة من العمر 47 عاماً "لو تشيغ" محتجزة جنائياً في الوقت الحالي من قبل مكتب الأمن العام في شنغهاي.

لكن البيان المرسل إلى البورصة لم يوضح سبب احتجاز "لو".

وتمتلك "لو تشينغ" نحو ثلثي أسهم "كامسينغ" الرأسمالية المصدرة، بحسب أحدث تقرير للشركة.

وبنهاية جلسة اليوم، انخفض سهم "كامسينغ" بنسبة 80.4 بالمائة مسجلاً 0.90 دولار هونغ كونغ.

وكانت خسائر سهم شركة هونغ كونغ تجاوزت 90 بالمائة في وسط التعاملات.

وتسببت هذه الخسائر في محو نحو 700 مليون دولار من القيمة السوقية لشركة "كامسينغ"، لتهبط إلى 80 مليون دولار.

مباشر (اقتصاد)

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