التقاعد السعودية: برنامج "مساكن" يمول حتى عمر 75 سنة

الرياض- مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية عن تعديل شروط برنامج "مساكن" ليصبح التمويل حتى عمر 75 سنة بدلاً من عمر 70 سنة، وذلك بهدف تمكين شريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين للاستفادة من البرنامج وذلك في إطار استراتيجيتها 2022، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- "واس".

وبرنامج "مساكن" يتم تنفيذه من خلال تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة.

وتقوم المؤسسة بشراء وتملك العقار الذي يرغبه العميل (فيلا، أو دوبلكس، أو شقة، أو عمائر، أو أراضي) بناء على طلب ورغبة المستفيد (الموظف/ المتقاعد) ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح ثابت.

يذكر أن برنامج مساكن يمكن الاستفادة منه من قبل جميع الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص ويمتاز البرنامج بالعديد من المزايا من ضمنها فترة سماح من 3 - 6 أشهر للسداد، وإمكانية التضامن بين الزوجين، وفترة سداد حتى عمر 75 سنة، والعديد من المزايا التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو شركة دار التمليك.

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