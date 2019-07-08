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صحيفة: التوظيف بمناطق سيطرة "الفصائل" شمالي سوريا رهن بـ"الموافقة الأمنية" التركية

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وذكرت صحيفة "الوطن" السورية "أن مصادر محلية في مناطق ما يسمى "غصن الزيتون" و"درع الفرات"، التي تحتلها تركيا شمال وشمال شرق حلب، قالت إنه لا يمكن لأي من أبناء المناطق الحصول على وظيفة لدى أي من الجهات العامة إلا بموافقة أمنية من الجهات الأمنية التركية".

© AP Photo / Emrah Gurel

ونقلت الصحيفة تأكيد المصادر أن "طلبات الحصول على وظيفة في مؤسسات " المؤقتة" التابعة لما يدعى "الائتلاف السوري" المعارض، تقدم إلى السلطات التركية في الولايات المجاورة لمدن وبلدات ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي للموافقة عليها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "لا يوجد دور بتاتاً لترجيح كفة الراغبين بالتوظيف من السلطات المحلية في المناطق المحتلة".

وبحسب الصحيفة، قالت المصادر: "إن كل الدوائر والجهات العامة التابعة لـ"الحكومة المؤقتة"، بما فيها "المجالس المحلية" هي مجرد أدوات لسلطات الاحتلال وحكومة "العدالة والتنمية" التركية، التي تصرف الرواتب وتفرض على الموظفين الإذعان والرضوخ والولاء لها".

وأضافت بأن "الدراسة الأمنية التي يجريها الأمن التركي، لطالبي التوظيف تثير سخرية السكان المحليين وتدفعهم إلى التخلي عن الوظائف الحكومية".

وتعبتر الحكومة السورية أن وجود القوات التركية في الشمال السوري هو وجود غير شرعي واحتلال مباشر يخالف القوانين الدولية، وبدأ الجيش السوري في السادس من شهر مايو/أيار عملية عسكرية لتحرير محافظة إدلب وما تبقى من مناطق الشمال السوري من سيطرة التنظيمات المسلحة.

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