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البنك المركزي بفرنسا يخفض توقعات النمو الاقتصادي للربع الثاني بـ2019

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البنك المركزي بفرنسا يخفض توقعات النمو الاقتصادي للربع الثاني بـ2019 البنك المركزي بفرنسا يخفض توقعات النمو الاقتصادي للربع الثاني بـ2019

مباشر: خفض البنك المركزي في فرنسا توقعات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري.

وقال المركزي الفرنسي عبر بيان على موقعه اليوم الاثنين إنه في الوقت الحالي يتوقع زيادة الناتج الإجمالي المحلي بنحو 0.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مُخفضاً بذلك التوقعات بمستوى 0.1 بالمائة عن التقديرات السابقة.

وأوضحت البيانات أن ثقة الأعمال في القطاع الصناعي سجلت مستوى 95 نقطة في يونيو/حزيران الماضي وهو أدنى مستوى منذ 2013، مقابل مستوى 99 نقطة في مايو/آيار السابق له.

وذكر بيان البنك المركزي في فرنسا أن الإنتاج الصناعي سجل انخفاض كبير في يونيو/حزيران وبشكل خاص في قطاعات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والمعدات الإلكترونية.

كما أشار البيان إلى أن طلبات الحجوزات انخفضت بشكل صغير في الشهر الماضي.

ومع ذلك يتوقع قادة الأعمال أن يتعافى الإنتاج الصناعي داخل فرنسا في الشهر الجاري.

وعلى الجانب الآخر استقرت ثقة الأعمال في قطاع الخدمات عند مستوى 100 نقطة في يونيو/حزيران الماضي، بينما تراجعت الثقة في قطاع البناء عند 104 نقطة من 105 نقطة في مايو/آيار.

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1226 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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