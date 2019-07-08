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الموانئ السعودية: مناولة 21 مليون طن من البضائع خلال يونيو

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الرياض – مباشر: قالت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ، اليوم الاثنين، إن إجمالي أطنان البضائع المناولة بلغت أكثر من 21 مليون طن خلال شهر يونيو/ حزيران لعام 2019.

وأضافت "موانئ"، في بيان لها، أن إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بلغ 557 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 5.3 بالمائة، وذلك مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال يونيو/حزيران أكثر من ألف سفينة، وبلغ عدد الركاب ما يزيد عن 143 ألف راكب.

وأكدت "موانئ"، أنها تبذل جهوداً حثيثة لدعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

يُذكر أن "موانئ" تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشاريع تنموية متنوعة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

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