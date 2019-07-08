"الأهلي كابيتال" تعلن توقعاتها لأرباح 44 شركة مُدرجة بالسوق السعودي

الرياض - مباشر: أصدرت شركة الأهلي كابيتال توقعاتها لأرباح الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية - تداول، الواقعة تحت تغطيتها، للربع الثاني من العام 2019.

وتصدرت شركة "سابك" قائمة الأعلى ربحية متوقعة من الأهلي كابيتال بقيمة 3.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2019، وذلك من بين 44 شركة.

ويوضح الجدول التالي توقعات الشركة لعدد من البنوك والشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية:

ترشيحات:

العمل السعودية تدشن برنامجاً للرقابة على التأشيرات بموسم الحج

وزير التعليم السعودي يوجه بترقية 4.9 ألف موظف وموظفة

17 يوليو.. إلزام محطات الوقود بالسعودية بتوفير الدفع الإلكتروني

الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين يرتفع لـ434.4 مليار ريال في 5 أشهر

الشؤون البلدية السعودية تعتمد لوائح اشتراطات المطاعم والمنشآت الغذائية

الإسكان السعودية تطرح 13ألف قطعة أرض مجانية ضمن"سكني إكسبو عسير"

"أديل السعودية" يدعم أسطوله الحديث بـ50 طائرة "إيرباص A320 نيو"

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين