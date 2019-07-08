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"الأهلي كابيتال" تعلن توقعاتها لأرباح 44 شركة مُدرجة بالسوق السعودي

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الرياض - مباشر: أصدرت شركة الأهلي كابيتال توقعاتها لأرباح الشركات المدرجة بسوق الأسهم - تداول، الواقعة تحت تغطيتها، للربع الثاني من العام 2019.

وتصدرت شركة "سابك" قائمة الأعلى ربحية متوقعة من الأهلي كابيتال بقيمة 3.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2019، وذلك من بين 44 شركة.

ويوضح الجدول التالي توقعات الشركة لعدد من البنوك والشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية:

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