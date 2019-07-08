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ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الصين بأكثر من التوقعات

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ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الصين بأكثر من التوقعات ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الصين بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي في الشهر الماضي بأكثر من التقديرات، حيث أن زيادة الآمال المتعلقة بالوصول إلى هدنة تجارية مع الولايات المتحدة ساهمت في تخفيف الضغط على عملة اليوان.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين أن احتياطي النقد الأجنبي زادت بمقدار 18.23 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي إلى 3.12 تريليون دولار.

أما المحللين فكانوا توقعوا أن احتياطي الصين من النقد الأجنبي سيرتفع بمقدار 2 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري، عند 3.10 تريليون دولار.

وأشار بيان بنك الشعب الصيني إلى أن الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي في الشهر الماضي جاءت نتيجة التغيرات في معدلات تحويلات العملة وأسعار الأصول.

وتوصلت الصين والولايات المتحدة في نهاية الشهر الماضي إلى اتفاق بوقف تنفيذ مزيد من الزيادة في التعريفات الجمركية على الواردات المتبادلة، واستئناف المباحثات التجاري.

وفيما يتعلق باحتياطي ثاني أكبر في العالم من الذهب فقفز عند 87.27 مليار دولار خلال الشهر الماضي، من مستوى 79.83 مليار دولار في مايو/آيار السابق له.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليوان أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 6.8805 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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