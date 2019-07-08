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"دويتشه بنك" يعتزم خفض 18 ألف وظيفة بحلول 2022

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"دويتشه بنك" يعتزم خفض 18 ألف وظيفة بحلول 2022 "دويتشه بنك" يعتزم خفض 18 ألف وظيفة بحلول 2022

مباشر: أعلن "دويتشه بنك" خطة إعادة هيكلة وتحولات استراتيجية كبيرة، تستهدف خفض 18 ألف وظيفة بحلول 2020، والتخارج من أعمال بيع وتداول الأسهم.

وقال البنك في بيان على موقعه أمس الأحد إنه يهدف من ذلك تخفيض التكاليف المعدلة إلى 17 مليار يورو في 2022، وتحقيق معدلات إيرادات تكاليف عند 70 في المائة خلال هذا العام.

ويتوقع البنك إنفاق رسوم إعادة هيكلة تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو (8.3 مليار دولار) بحلول 2022، وذلك من أجل الإصلاح الجذري في البنك.

كما يعتزم "دويتشه بنك" خفض التوزيعات عن العام الجاري و2020.

وقرر البنك التخارج من أعمال بيع وتداول الأسهم في الوقت الذي سيبقي فيه على عملية مركزة لأسواق رأس المال.

كما يخطط المصرف الألماني لخفض أحجام عملية الدخل الثابت، وتسريع عملية إنهاء التواجد في محفظته الحالية غير الاستراتيجية.

ويخطط "دويتشه بنك" لتخفيض الأصول الموزونة بالمخاطر والمخصصة حالياً لتلك الشركات بنسبة تقارب 40 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر سهم "دويتشه بنك" مُسجلاً 7.17 يورو.

مباشر (اقتصاد)

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