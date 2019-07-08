"هيئة الاتصالات":أكثر من 29 مليون اشتراك بخدمات النطاق العريض بالسعودية

الرياض – مباشر: كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الاثنين، عن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الأول من عام 2019 بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يوجد أكثر من 29 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض على مستوى المملكة بنهاية الربع الأول من 2019.

وأضافت الهيئة، أن نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة على مستوى سكان المملكة بلغت 124.6 بالمائة، تصنف ما نسبته 65.8 بالمائة منها على أنها اشتراكات مسبقة الدفع، وما يبلغ 34.2 بالمائة تعد اشتراكات لاحقة الدفع.

واشتمل التقرير على عدد من المؤشرات المتعلقة بخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة في المملكة، منها وصول عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بنهاية الربع إلى 1.66 مليون اشتراك للقطاع السكني، و1.46 مليون اشتراك لقطاع الأعمال.

ورصدت الهيئة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان، الذي بلغ معه عدد الاشتراكات في هذه الخدمات 29.45 مليون اشتراك بنهاية الربع، بنسبة تصل إلى 88.1 بالمائة من السكان.

وعلى مستوى خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، بلغ عدد الاشتراكات فيها نحو 1.96 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، كان 890 ألف اشتراك منها في خدمات الألياف البصرية، و829ألف اشتراك في خطوط المشتركين الرقمية.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترصد وتنشر بشكل ربعي المؤشرات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتيح هذه البيانات للمهتمين والمختصين عبر موقعها الإلكتروني.

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