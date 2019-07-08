أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السراج يدعو الاتحاد الأفريقي إلى دعم مبادرته لحل الأزمة الليبية

Google+ Print

وقال السراج في كلمة على هامش أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة البيجرية"نيامي" قال: "نعول على الدور المهم للاتحاد الأفريقي في الشأن الليبي، وندعو إلى دعم مبادرتنا للحل السياسي السلمي، ومساعدة الشعب الليبي على المضي قدما على طريق الامن والاستقرار والسلام".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI

وأضاف السراج: "ندرك جيدا بأن لا حل عسكريا للصراع في ليبيا، وأنه لا يوجد رابح من الصراع الراهن، بل هناك خاسر واحد وهو ليبيا".

في غضون ذلك، تطرق السراج في كلمته إلى الهجوم الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، مجددا مطالبته للاتحاد الأفريقي بإصدار المؤتمر إدانة واضحة وقوية للضربة الضربة الهمجية والمتعمدة، التي تعد جريمة حرب كاملة الأركان، حسب تعبيره.

كما طالب السراج من قادة الاتحاد إرسال لجنة تحقيق بشكل فوري لكشف حقيقة الهجوم الذي استهدف مركز الإيواء والكشف عن مرتكبي الجريمة التي أسفرت عن سقوط عشرات الأشخاص.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي،عقيلة صالح، قد وضع خمسة شروط لقبول السراج منتصف الشهر الماضي.

وقال عقيلة صالح لبوابة الوسط: "على السراج أن يصدر قرارا رسميا بوقف تخصيص المبالغ المالية لمجموعة المليشيات في طرابلس وإخضاع المصرف المركزي لممثلين يختارهم مجلس النواب، ويصدر بيانا يتبرأ فيه من تحالفاته مع النمليشيات الإرهابية في طرابلس".

وأضاف: "لا بد من الاعتراف بدور الجيش الوطني الليبي وقيادته في محاربة الإرهاب والتطرف وسحب تحركاته الرسمية تجاه إدانة عمليات الجيش في كافة المحافل الدولية والإفراج عن المعتقلين فورا  داخل معتقلات الميلشيات".

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، أطلق في وقت سابق مبادرة من أجل التوصل إلى حل للخروج من الأزمة التي تعرفها ليبيا في الوقت الراهن

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان

"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان

تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن"

تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن"

القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي

القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي

حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)

حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)