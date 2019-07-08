الصادرات ترتفع بفائض الميزان التجاري في ألمانيا خلال مايو

مباشر: ارتفع فائض الميزان التجاري في ألمانيا خلال مايو/آيار الماضي بعكس التوقعات، مع زيادة الصادرات وتراجع الواردات.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الاثنين أن صادرات ألمانيا زادت بنحو 1.1 بالمائة في مايو/آيار الماضي على أساس شهري، ومقابل تراجع بنسبة 3.4 بالمائة في أبريل/نيسان السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن صادرات أكبر اقتصاد أوروبي ستزيد بنحو 0.5 بالمائة.

أما على صعيد الواردات فهبطت بنحو 0.5 بالمائة في مايو/آيار الماضي.

ومع زيادة الصادرات وتراجع الواردات ارتفع فائض الميزان التجاري المعدل موسمياً في ألمانيا إلى 18.7 مليار يورو (20.99 مليار دولار)، مقابل مستوى 16.9 مليار يورو في أبريل/نيسان.

أما توقعات المحللين فقد أشارت إلى أن فائض الميزان التجاري في ألمانيا سيتراجع بشكل طفيف مُسجلاً 16.8 مليار يورو في مايو/آيار الماضي.

وفي سياق منفصل كشفت البيانات الاقتصادية ارتفاع الإنتاج الصناعي لدى ألمانيا بنسبة 0.3 بالمائة في مايو/آيار على أساس شهري، بعد تراجع بنسبة 2 بالمائة في أبريل/نيسان الماضي.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي لدى ألمانيا سيزيد بنحو 0.4 بالمائة في مايو/آيار.

وبحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1226.