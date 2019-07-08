ورشة عمل لشرح آلية احتساب الزكاة لمدراء صناديق الريت

الرياض – مباشر: عقدت هيئة الزكاة والدخل بالتعاون مع هيئة السوق المالية، ورشة عمل بعنوان آلية احتساب الزكاة وزكاة الصناديق العقارية المتداولة "ريت".

وقالت هيئة الزكاة، في بيان لها، إنه تم عقد ورشة العمل في إطار سعي هيئة السوق المالية للتواصل مع المشاركين في السوق المالية، ورفع مستوى الوعي بخصوص آلية احتساب الزكاة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (الريت).

وأضافت الهيئة، أن ورشة العمل التي حضرها مدراء الصناديق العقارية المتداولة والمدراء الماليون والمراجعون الخارجيون للصناديق ركزت على استعراض آلية احتساب الزكاة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى جانب آلية احتساب زكاة الصناديق العقارية المتداولة وأثرها على العوائد.

واستعرضت ورشة العمل آلية إخضاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة للزكاة، وتم التأكيد على أن إخضاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة للزكاة هو قرار اختياري لمدير الصندوق.

مع الأخذ بالاعتبار أنه عند تقدم مدير الصندوق بطلب تسجيل الصندوق في الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ فإن مدير الصندوق ملزم بتقديم الإقرارات وتوريد الزكاة والتجاوب مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ولا يحق له التوقف عن ذلك بعد التسجيل.

وتم خلال ورش العمل مناقشة ملاحظات ومقترحات المشاركين وتوضيح المتطلبات والالتزامات المطلوبة من الصناديق الراغبة في التسجيل.

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