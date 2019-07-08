ارتفاع جماعي لأسهم الأسمنت بالسوق السعودي.. و"تبوك" في الصدارة

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهدت أسهم شركات الأسمنت المدرجة بسوق الأسهم السعودية، ارتفاعا جماعيا، خلال جلسة اليوم الاثنين.

وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت السعودية، سيطرت أسهم الأسمنت على غالبية المراكز الأولى في قائمة الأسهم الرابحة.

وتصدر سهم "أسمنت تبوك" المكاسب على مستوى أسهم الأسمنت، بعد صعوده 2.95 بالمائة، حل بها ثالثا بقائمة ارتفاعات السوق.

وجاء "أسمنت المدينة" بالمركز الثاني من حيث أعلى المكاسب على مستوى شركات الأسمنت، والرابع على مستوى السوق، بارتفاع نسبته 2.94 بالمائة.

وكانت أقل المكاسب على مستوى أسهم الأسمنت، في هذه الأثناء، لسهم أسمنت ينبع الذي سجل ارتفاعا نسبته 0.61 بالمائة في تلك الأثناء.

وجاء المؤشر العام للسوق، باللون الأحمر، في تلك اللحظات، بتراجع نسبته 0.33 بالمائة، بخسائر بلغت 28.89 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,782.2 نقطة.

وتوقعت الجزيرة كابيتال أن تسجل شركات الأسمنت قفزة بالأرباح خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لتحسن أسعار البيع.

وقالت شركة الأبحاث إنه من المتوقع أن تتعافى الإرساليات المحلية خلال شهر يونيو / حزيران مقارنة بالشهر السابق، نتيجة التحسن المتوقع لأنشطة البناء بعد انتهاء شهر رمضان.

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