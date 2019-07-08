هبوط الدولار الأمريكي عالمياً من أعلى مستوى في 3 أسابيع

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين من أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة أن الاقتصاد أضاف 224 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران الماضي، وهو مستوى أعلى من المسجل في مايو/آيار عند 72 ألف وظيفة وأعلى من توقعات المحللين عند 162 ألف وظيفة.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.1232 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.07 بالمائة مُسجلاً 108.39 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.2535 دولار، كما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.09 بالمائة إلى 0.9907 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.172، وذلك بعد أن وصل عند مستوى 97.443 في نهاية الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وكشفت بيانات مؤشر "جي.إم.إي" في نهاية الأسبوع الماضي تراجع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة بمقدار 0.50 بالمائة بعد تقرير الوظائف القوي.

ومن المقرر أن يكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري محضر اجتماعه الأخير.

كما من المقرر في ذلك الأسبوع أن يمنح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ملاحظات حول وضع الاقتصاد وذلك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إلى جانب بدء شهادته أمام الكونجرس حيث يناقش تقرير السياسة النقدية النصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يتم الكشف في وقت لاحق من اليوم عن بيانات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة.