الشورى السعودي يوجه 7 مطالب لهيئة تنمية الصادرات

الرياض – مباشر: استأنف مجلس الشورى السعودي جلساته العادية، اليوم الاثنين، بانعقاد الجلسة الحادية والخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

ووجه المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عدة مطالبات لهيئة هيئة تنمية الصادرات؛ أبرزها دراسة دمج هيئتي الصادرات السعودية وهيئة التجارة الخارجية في هيئة واحدة.

وطالب المجلس، هيئة تنمية الصادرات بإعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول، والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى.

وطالب الشورى، هيئة تنمية الصادرات بتركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها، إلى جانب إعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات.

وطالب الشورى هيئة تنمية الصادرات بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.

ووجه الشورى، الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة بيانات متكاملة عما تحقق من إنجازات في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتقييم للقدرات التصديرية للمنشآت السعودية، والقدرات التصديرية لمناطق المملكة المختلفة بحسب نشاطها، والتحديات التي تواجه نمو الصادرات السعودية وما تم بشأنها.

وطالب الهيئة بتكثيف نشاطها المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية، وإطلاع المصدرين السعوديين عليها.

وفي سياق منفصل، وافق الشورى على تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 13 رجب 1397هـ.

ووافق مجلس الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام العسكري للنظام (بيدو) للملاحة الفضائية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية وهيئة تطوير المعدات في جمهورية الصين الشعبية.

ترشيحات:

العمل السعودية تدشن برنامجاً للرقابة على التأشيرات بموسم الحج

وزير التعليم السعودي يوجه بترقية 4.9 ألف موظف وموظفة

17 يوليو.. إلزام محطات الوقود بالسعودية بتوفير الدفع الإلكتروني

الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين يرتفع لـ434.4 مليار ريال في 5 أشهر

الشؤون البلدية السعودية تعتمد لوائح اشتراطات المطاعم والمنشآت الغذائية

الإسكان السعودية تطرح 13ألف قطعة أرض مجانية ضمن"سكني إكسبو عسير"

"أديل السعودية" يدعم أسطوله الحديث بـ50 طائرة "إيرباص A320 نيو"

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين