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73 % رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بمطارات السعودية

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73 % رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بمطارات السعودية 73 % رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بمطارات السعودية

الرياض - مباشر: ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني ، أن مستوى رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة بلغت نسبتها 73 بالمائة خلال شهر يونيو/ حزيران 2019.

 وأضافت الهيئة بحسب بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن نسبة رضا المسافرين عن خدمات مطار الملك خالد الدولي بلغت 74 بالمائة منخفضة عن مستوى شهر مايو/ أيَّار الماضي التي بلغت 75 بالمائة، كما انخفضت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى 60 بالمائة بنقص يقدر بـ2 بالمائة.

 وبلغت في مطار الملك فهد الدولي بالدمام نحو 73 بالمائة، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 77 بالمائة.
 
وشارك في التقييم أكثر من 774 ألف مسافر، جاء تقييم نحو 561 ألفاً منهم إيجابيّاً.

 وبدأت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة الجودة وحماية العملاء بإصدار التقارير الشهرية لمستوى رضا المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، اعتباراً من شهر ديسمبر 2017.

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