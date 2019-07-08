الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى بأسبوعين بعد استبدال محافظ المركزي

مباشر: تراجعت الليرة التركية بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أضعف مستوى في أكثر من أسبوعين.

وتلقت العملة المحلية لتركيا ضربة قوية بسبب عدم اليقين حيال استقلالية السياسة النقدية في البلاد بعد تغيير رئيس البنك المركزي في البلاد.

وفي عطلة الأسبوع الماضي، أظهر مرسوم رئاسي أن محافظ البنك المركزي "مراد سيتينكايا" تم استبداله بنائبه "مراد أوزال".

وكان من المقرر أن تستمر مدة "مراد سيتينكايا" البالغة 4 سنوات حتى عام 2020.

وعبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً عن استيائه من معدلات الفائدة المرتفعة، ما أثار التساؤلات حول مدى استقلالية البنك المركزي.

وبحسب بيان نشره المركزي التركي يوم السبت الماضي، فإن مراد أوزال كان يشغل منصب نائب محافظ البنك منذ 9 يونيو/حريزان عام 2016.

وفي أول تعليق لـ"أوزال" كمحافظ، أكد أن البنك سيواصل تطبيق أدوات السياسة النقدية بشكل مستقل مع الحفاظ على الهدف الأساسي وهو استقرار الأسعار.

ومن المقرر أن يعقد "أوزال" مؤتمراً صحفياً خلال الأيام المقبلة على أن يتم تحديد مكان وموعد هذا اللقاء في وقت لاحق، وفقاً للبيان.

وكان المركزي التركي ثبت معدل الفائدة عند مستوى 24 بالمائة في اجتماعه الأخير، وهو الأمر الذي دفع أردوغان للتدخل من جديد والمطالبة بخفض الفائدة.

وبحلول الساعة 7:44 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 1.8 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 5.7312 ليرة.

وكانت العملة التركية تراجعت إلى مستوى 5.8247 ليرة في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ 21 يونيو/حريزان الماضي.