ارتفاع أسعار النفط وسط مراقبة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، بدعم تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من التوقعات، ووسط التوترات الجيوسياسية.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد أضاف 224 ألف وظيفة في يونيو/حزيران الماضي، مقابل توقعات بـ162 ألف وظيفة.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.7 بالمائة إلى 64.68 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6 بالمائة مُسجلاً 57.85 دولار للبرميل.

وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد يوم الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق يوم الخميس.

ولكن تقارير صحفية قد أفادت أمس أن الناقلة العملاقة باسيفيك فويدجر التي كانت ترفع علم بريطانيا وتوقفت في مياه الخليج يوم السبت "آمنة وبخير".

كما حذرت إيران أمس من أنها ستزيد في وقت قريب من اليورانيوم المخصب لديها ليتجاوز حدود اتفاق 2015.

وفي سياق منفصل اتفقت منظمة أوبك مع الدول الحلفاء على تمديد اتفاق خفض الإنتاج 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/آذار المقبل.