الهيئة الملكية بالجبيل توقع اتفاقية لتأسيس حاضنة صناعية

الرياض ـ مباشر: وقعت الهيئة الملكية بالجبيل اتفاقية مع إحدى المؤسسات الوطنية، لتأسيس حاضنة صناعية بمركز الجبيل للأبحاث والابتكار والتكامل الصناعي.

وتهدف الاتفاقية؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، إلى تصميم وتصنيع نظام مختص بتنظيف الأسطح الخارجية لأنابيب الغاز والبترول في الموقع بشكل آلي وفعال وبصناعة محلية.

ويهدف المشروع إلى تطوير الأعمال التكنولوجية للصناعة من خلال نقل المعرفة حول هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، ثم تصنيعها محلياً.

وتتضمن هذه الاتفاقية، بحسب البيان، توفير حاضنات صناعية تكنولوجية ابتكارية لمواكبة احتياجات القطاع الصناعي.

وأعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، في مايو/أيَّار الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وشركة مرافق، لدراسة إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمدينة ينبع الصناعية.

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