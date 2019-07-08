بروفايل: يوسف علي الهندي الأكثر تأثيراً بالشرق الأوسط

من: محمود جمال

أبوظبي - مباشر: تصدر الملياردير الهندي يوسف علي، قائمة قادة الأعمال الهنود الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2019.

وتصدر يوسف علي، المدير رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة مجموعة لولو الدولية، فئة المؤسسين بقائمة فوربس التي صدرت مؤخراً بهذا الشأن، تلاه "بي آر شيتي"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إن إم سي للرعاية الصحية".

ويوسف علي هو رجل عصامي، بدأ حياته في عمان التي سافر إليها من بلده الهند بسبب ضيق الأحوال المادية، وعمل في محل يتاجر بالمواد الغذائية، حتى بلغ سن الخمسة والعشرين عاماً، وحينها تم إصدار قرار بمنع الأشخاص غير العمانيين من في المحلات المسؤولة عن المواد الغذائية.

أدى ذلك إلى عودته لبلاده ولم يمكث طويلاً ليعود إلى العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 1973، وكان أهله يمتلكون مشروعاً تجارياً هناك.

محطة جديدة

بدأ يوسف علي رحلته العملية من إمارة أبوظبي والتحق بالعمل مع عمه الذي كان يمتلك شركة أطعمة مجمدة صغيرة.

وفي مقابلة معه يصف يوسف تلك الفترة قائلاً: "في العام الذي وصلت فيه للإمارات لم يكن لدي أي مكيف في المنزل ولا مكان العمل للتخفيف من حرارة الجو، كما أن الطرق كانت قليلة وكانت المواصلات نادرة".

وخلال عامين فقط أسس يوسف علي في عام 1975 أول باكورة أعماله بالإمارات وهي شركة باسم مجموعة اللولو الدولية، ليشكل هذا العام بداية انطلاق أعمال الملياردير الهندي بدولة الإمارات.

وبدأ في التوسع لتصبح هذه الشركة من كبرى الشركات في الخليج، وتتنافس كواحدة من بين أكبر 10 شركات التجزئة الأسرع نمواً بالعالم.

وواصل "يوسف" توسيع أعماله حتى أنه تمكن من تأسيس عدد كبير من المولات والمحلات التجارية والهايبر ماركت وقام أيضاً بتأسيس أكثر من شركة لبيع المنتجات الطازجة واللحوم وأصبحت هذه الشركات تغذي الأسواق الأمريكية والبريطانية.

"لولو".. في سطور

وجاءت "مجموعة اللولو هايبر ماركت" الذي أسسها الملياردير الهندي، ضمن أسرع شركات تجارة التجزئة نمواً في العالم، بحسب "ديلويت" لأبحاث السوق إذ حافظت المجموعة على معدلات عالية للنمو السنوي قارب الـ25 بالمائة.

وتتطلع المجموعة أيضاً لتوسعات داخل السعودية، وعُمان، والبحرين، وقطر، وافتتحت مؤخراً أول فرع لها في مصر وتعتزم استثمار مبلغ 3 مليارات جنيه، لإنشاء 10 متاجر هايبر ماركت جديدة في جميع أنحاء مصر.

وتمتلك "لولو هايبر ماركت" 17 فرعاً في دبي، وخمسة فروع في باقي إمارات الدولة بخلاف 25 فرعاً بأبوظبي وحدها.

وتستحوذ على 32 بالمائة من سوق قطاع "الهايبر ماركت" في الشرق الأوسط، وتصل النسبة إلى 35 بالمائة في الإمارات.

وللمجموعة مكاتب في 29 دولة وتستخدم نحو 27 ألف موظف، بينهم 22 ألف هندي، وتتجاوز إيراداتها السنوية 4 مليارات دولار.

الشخصيات الفاعلة

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير نشر منذ أكثر عامين، إن يوسف علي واحد من أكثر الشخصيات الفاعلة في دولة الإمارات، وحصل على أعلى الجوائز التقديرية من دولة الهند التي تقدم للهنود غير المقيمين.

وكان يوسف علي أول وافد يُنتخب لعضوية مجلس إدارة "غرفة تجارة وصناعة أبوظبي" خلال 2005.

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