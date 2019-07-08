أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مصر تستهدف جذب 700 مليون دولار استثمارات جديدة بقطاع التعدين

Google+ Print
مصر تستهدف جذب 700 مليون دولار استثمارات جديدة بقطاع التعدين مصر تستهدف جذب 700 مليون دولار استثمارات جديدة بقطاع التعدين

القاهرة - مباشر: قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 700 مليون دولار بقطاع التعدين بحلول 2030، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لـ 7 مليارات دولار.

وأكد طارق الملا في بيان اليوم الاثنين، أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً توفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى الارتقاء بأداء القطاع التعديني على غرار ما شهده قطاعا البترول والغاز.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب المصري لقانون التعدين والثروة المعدينة.

وأوضح الملا، أن الاستراتيجية تضمن لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى في ظل ضآلة المساهمة والتي لا تتعدى 0.5% رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة.

 ترشيحات:

التموين المصرية تصدر قراراً بخفض سعر سلعة غذائية

الحكومة المصرية توضح حقيقة زيادة أسعار الحج السياحي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)

حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)

رابح ماجر: أؤيد أن يتولي تدريب مصر مدير فني أجنبي ومساعده محلي

رابح ماجر: أؤيد أن يتولي تدريب مصر مدير فني أجنبي ومساعده محلي

تانجونا نياينا يتحدث عن زيارته الأولى لمصر

تانجونا نياينا يتحدث عن زيارته الأولى لمصر

أول تعليق من كوبر بعد خروج مصر من كأس أفريقيا

أول تعليق من كوبر بعد خروج مصر من كأس أفريقيا