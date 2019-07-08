مصر تستهدف جذب 700 مليون دولار استثمارات جديدة بقطاع التعدين

القاهرة - مباشر: قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 700 مليون دولار بقطاع التعدين بحلول 2030، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لـ 7 مليارات دولار.

وأكد طارق الملا في بيان اليوم الاثنين، أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً توفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى الارتقاء بأداء القطاع التعديني على غرار ما شهده قطاعا البترول والغاز.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب المصري لقانون التعدين والثروة المعدينة.

وأوضح الملا، أن الاستراتيجية تضمن لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى في ظل ضآلة المساهمة والتي لا تتعدى 0.5% رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة.

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