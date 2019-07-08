العمل السعودية تدشن برنامجاً للرقابة على التأشيرات بموسم الحج

الرياض – مباشر: بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية استعدادها لأداء أعمالها خلال موسم الحج.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنها قامت بتدشين برنامج "تمام الحج" بالتشارك مع عدة جهات حكومية؛ وذلك للرقابة على المنشآت التي صدرت لها تأشيرات موسمية، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق أحكام لائحة التأشيرات الموسمية والمؤقتة بأن العمالة تعمل في الأعمال التي استقدمت من أجلها.

وأضاف الوزارة، أن برنامج تمام الحج يعمل على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لرصد المخالفات حال اكتشافها من خلال جميع منافذ الدخول للمملكة (البرية والبحرية والجوية)، وفي مواقع عمل العمالة الموسمية في مناسك الحج لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت وزارة العمل، أن البرنامج يهدف إلى تنظيم وتسهيل جميع إجراءات رصد واعتماد تلك المخالفات، بالإضافة إلى سرعة وسهولة معالجة البيانات المدخلة وإحالتها للجهات ذات الاختصاص، ومتابعة العمالة الموسمية من بداية دخولهم للملكة حتى نهاية مهامهم.

ترشيحات:

17 يوليو.. إلزام محطات الوقود بالسعودية بتوفير الدفع الإلكتروني

الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين يرتفع لـ434.4 مليار ريال في 5 أشهر

الشؤون البلدية السعودية تعتمد لوائح اشتراطات المطاعم والمنشآت الغذائية

الإسكان السعودية تطرح 13ألف قطعة أرض مجانية ضمن"سكني إكسبو عسير"

"أديل السعودية" يدعم أسطوله الحديث بـ50 طائرة "إيرباص A320 نيو"

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين