أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وزير التعليم السعودي يوجه بترقية 4.9 ألف موظف وموظفة

Google+ Print
وزير التعليم السعودي يوجه بترقية 4.9 ألف موظف وموظفة وزير التعليم السعودي يوجه بترقية 4.9 ألف موظف وموظفة

الرياض – مباشر: وجه وزير التعليم بالمملكة العربية ، بترقية 4900 موظف وموظفة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون.

وقال الوزير حمد بن محمد آل الشيخ؛ وفقاً لبيان للوزارة، اليوم الاثنين، إنه يجب العناية بموظفي الكادر الإداري، والعمل على ما يحقق رضاهم الوظيفي، ويسهم في تحفيزهم ويعزز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

وكانت وزارة التعليم أصدرت، في وقت سابق، قراراً بترقية 988 موظفاً وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل 4900 موظف وموظفة سيتم ترقيتهم من جميع المراتب.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعاً خلال الأسابيع القادمة، وستتيح الترقيات الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.

ترشيحات:

17 يوليو.. إلزام محطات الوقود بالسعودية بتوفير الدفع الإلكتروني

الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين يرتفع لـ434.4 مليار ريال في 5 أشهر

الشؤون البلدية السعودية تعتمد لوائح اشتراطات المطاعم والمنشآت الغذائية

الإسكان السعودية تطرح 13ألف قطعة أرض مجانية ضمن"سكني إكسبو عسير"

"أديل السعودية" يدعم أسطوله الحديث بـ50 طائرة "إيرباص A320 نيو"

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة

أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية

أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية