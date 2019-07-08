وزير التعليم السعودي يوجه بترقية 4.9 ألف موظف وموظفة

الرياض – مباشر: وجه وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، بترقية 4900 موظف وموظفة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون.

وقال الوزير حمد بن محمد آل الشيخ؛ وفقاً لبيان للوزارة، اليوم الاثنين، إنه يجب العناية بموظفي الكادر الإداري، والعمل على ما يحقق رضاهم الوظيفي، ويسهم في تحفيزهم ويعزز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

وكانت وزارة التعليم أصدرت، في وقت سابق، قراراً بترقية 988 موظفاً وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل 4900 موظف وموظفة سيتم ترقيتهم من جميع المراتب.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعاً خلال الأسابيع القادمة، وستتيح الترقيات الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.

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