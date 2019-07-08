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سوق الأسهم السعودي يستهل تعاملات الاثنين بالمنطقة الحمراء

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سوق الأسهم السعودي يستهل تعاملات الاثنين بالمنطقة الحمراء سوق الأسهم السعودي يستهل تعاملات الاثنين بالمنطقة الحمراء

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع متأثراً بهبوط قطاع الطاقة والنقل والبنوك.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام "تاسي" تراجعاً بنحو 0.34 بالمائة إلى مستوى 8780.68 نقطة ليفقد 30.50 نقطة.

وجرى التعامل على 7.460 مليون سهم بقيمة 154.460 مليون ريال سعودي موزعة على 8.324 ألف صفقة.

وتصدر التراجعات قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61 بالمائة، ونزل قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49 بالمائة، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.28 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر الارتفاعات قطاع العقارات بنسبة 0.11 بالمائة، وزاد قطاع الإعلام بنسبة 0.06 بالمائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم تكوين بنسبة 4.74 بالمائة، فيما كان سهم ثمار الأكثر تراجعاً بنسبة 1.24 بالمائة.

وتصدر سهم الراجحي التداولات بنحو 21.87 مليون ريال، فيما كان سهم كيان الأنشط من حيث الكميات بنحو 638.035 ألف سهم.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي تعاملات أولى جلسات الأسبوع على تراجع؛  مع خسائر شبه جماعية للقطاعات، وسط انخفاض ملحوظ بالسيولة، وأغلق مؤشر السوق الموازي - نمو باللون الأحمر.

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