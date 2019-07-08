الذهب يقفز 10 دولارات مع ضعف العملة الأمريكية وخسائر الأسهم

مباشر: صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليربح المعدن نحو 10 دولارات في تعافي نسبي من الخسائر الحادة المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي.

وشهد المعدن النفيس خسائر قوية في تعاملات الجمعة الماضية بعدما قلص تقرير الوظائف الأمريكي القوي توقعات خفض حاد في معدل الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الفيدرالي في وقت لاحق هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي إشارات إضافية بشأن النظرة المستقبلية على المدى القريب حيال السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع خلال شهادته شبه السنوية أمام الكونجرس الأمريكي حول الاقتصاد.

لكن الذهب استفاد اليوم من تراجع الدولار الأمريكي وخسائر أسواق الأسهم اليابانية إضافة لاستهلال البورصات الأوروبية الجلسة داخل النطاق الأحمر.

وفي الأسبوع الماضي كذلك أثارت بيانات النشاط الصناعي الضعيفة في جميع أنحاء البلاد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة شهية المستثمرين حيال الملاذات الآمنة مثل الذهب.

وفي سياق التوترات الجيوسياسية، حذرت إيران أمس الأحد من أنها ستقوم بتعزيز تخصيب اليورانيوم بأكثر من الحد الأقصى المحدد في اتفاقية 2015 النووية.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.7 بالمائة أو ما يوازي 9.40 دولار ليصل إلى 1409.50 دولار للأوقية.

وبالنسبة لسعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر، فارتفع بنسبة 0.5 بالمائة أو 6.96 دولار في تمام الساعة 7:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1406.41 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليتراجع إلى 97.232.