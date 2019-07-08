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شركة أبحاث تعدّل مستهدف "إكسترا" وتوصي بـ"زيادة المراكز"

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شركة أبحاث تعدّل مستهدف "إكسترا" وتوصي بـ"زيادة المراكز" شركة أبحاث تعدّل مستهدف "إكسترا" وتوصي بـ"زيادة المراكز"

الرياض ـ مباشر: عدلت الراجحي المالية السعر المستهدف لسهم الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" إلى 80 ريالاً، مع التوصية بزيادة المراكز.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين، إنها قامت بتعديل تقديراتها لنمو إيرادات الشركة لعام 2019 إلى 14.3 بالمائة، على أساس سنوي، مقابل 9.7 بالمائة سابقاً.

وأشارت إلى أن إعلان الشركة، مؤخراً عن بيع جزء من محفظة الذمم المدينة، يشتمل على العديد من النتائج الإيجابية للشركة.

وتابعت: "تقديراتنا تشير إلى ارتفاع بنسبة 34 بالمائة في ربح السهم التقديري لعام 2019، بعد الأخذ في الاعتبار هذه الصفقة لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة".

وقالت: "تعتبر هذه الصفقة أول عملية بيع تقوم بها الشركة لمحفظة ذمم مدينة غير مدعومة بأصول على مستوى الشركة وعلى مستوى المملكة العربية ".

كما أوضحت أن فوائد الصفقة تشمل المعرفة مسبقاً بالأرباح المستقبلية والتدفقات النقدية، وزيادة طاقتها للتوسع في البيع بالتقسيط، إلى جانب خفض مديونيتها. 

وأعلنت الشركة، في 27 يونيو/حزيران الماضي، عن توقيع عقد مرابحة مع مصرف الراجحي؛ لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط، بقيمة 166 مليون ريال.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق نسب جيدة للقروض المتأخرة والمتعثرة التي وصلت إلى أقل من 10 بالمائة و3 بالمائة على التوالي من إجمالي حجم المحفظة.

وأنهى سهم "إكسترا" تعاملات أمس الأحد عند مستوى 70 ريالاً، بارتفاع نسبته 1.01 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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