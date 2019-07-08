17 يوليو.. إلزام محطات الوقود بالسعودية بتوفير الدفع الإلكتروني

الرياض – مباشر: كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر بالسعودية، عن تطبيق قرار إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني عبر "مدى" بعد أسبوع من الآن.

وأضاف البرنامج عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن تطبيق القرار في محطات الوقود يأتي ضمن مبادرة إلزام منافذ البيع بتوفير الدفع الإلكتروني، إحدى مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وأوضح البرنامج، أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 17 يوليو/تموز الجاري، الموافق 11 من شهر ذي القعدة لعام 1440هـ.

وذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أواخر مارس/ آذار الماضي، أنه تم إلزام مشغلي محطات الوقود بالمملكة السعودية بتوفير خدمة نظام المدفوعات الوطنية "مدى" قبل 14 يوليو/تموز 2019.

وجاء القرار عقب الاجتماع بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، وبمشاركة نظام المدفوعات الوطني "مدى".

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