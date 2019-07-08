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زلزال يضرب الكويت

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زلزال يضرب الكويت زلزال يضرب الكويت

الكويت - مباشر: شعر سكان الكويت بهزة أرضية، لم يحدد بعد مركزها، واستمر الشعور بالهزة لعدة ثوانٍ وصل لنحو 15 ثانية.

وشعر بالزلزال، الذي لم يتسبب بأي أضرار، عدد من المواطنين والمقيمين في مناطق عديدة من البلاد صباح اليوم الاثنين.

وتناول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ الأمر موضحين بأن الهزة شعر بقوتها أكثر سكان منطقة الجهراء.

ويبدو أن الهزة الارتدادية يمكن أن تكون ناجمة عن زلزال ضرب الحدود الإيرانية أو العراقية.

وصباح اليوم، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن ​زلزالاً بقوة 5.6 درجة وقع على بعد 84 كيلومتراً شرقي مدينة الأحواز في ​إيران.

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