الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بعدما ساهمت بيانات التوظيف التي جاءت بأكثر من المتوقع في تقليص توقعات قيام الفيدرالي بخفض الفائدة.

وجاءت غالبية القطاعات والبورصات الرئيسية داخل المنطقة السالبة في بداية جلسة اليوم.

وكانت أسواق الأسهم العالمية تلقت دعماً قوياً من تزايد احتمالات قيام الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة لمستويات قياسية متدنية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.

وبحسب تقرير الوظائف، فإن الاقتصاد الأمريكي أضاف 224 ألف وظيفة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي مقابل التوقعات البالغة 162 ألف وظيفة.

وفي ألمانيا، ارتفع سهم "دويتشه بنك" بنحو 4 بالمائة مع إعلان البنك استعداده للقيام بعملية إصلاح رئيسية.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 389.5 نقطة كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة مماثلة 0.2 بالمائة إلى 7540.2 نقطة.

وشهد مؤشر "داكس" الألماني خسائر بنسبة 0.5 بالمائة ليهبط إلى 12568.5 نقطة فيما سجل مؤشر "كاك" الفرنسي انخفاضاً بأكثر من 0.2 بالمائة إلى 5581.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1225 دولار.