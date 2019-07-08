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الأسهم اليابانية تهبط 1% مع تراجع آمال خفض الفائدة الأمريكية

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الأسهم اليابانية تهبط 1% مع تراجع آمال خفض الفائدة الأمريكية الأسهم اليابانية تهبط 1% مع تراجع آمال خفض الفائدة الأمريكية

مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد نيكي أكثر من 210 نقطة بعد أن عززت بيانات التوظيف الأمريكية تراجع توقعات خفض معدل الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وكشف تقرير الوظائف الشهري الصادر يوم الجمعة عن إضافة وظائف للقطاع الخاص بأكثر من المتوقع، ما أدى لتقليص توقعات خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر بمقدار 50 نقطة أساس لكن لا يزال هناك توقعات بخفضها 25 نقطة أساس.

وتأثرت الأسواق المالية في اليابان سلباً كذلك بالبيانات الاقتصادية الضعيفة، حيث انخفضت طلبيات الآلات الأساسية في البلاد بأكبر وتيرة في نحو 8 أشهر في إشارة مقلقة بأن التوترات التجارية العالمية تؤثر أكثر على استثمارات الشركات.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1 بالمائة إلى 21534.3 نقطة فاقداً نحو 212 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً، فشهدت خسائر بنحو 0.9 بالمائة ليهبط إلى 1578.4 نقطة.

وبحلول الساعة 6:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة ليتراجع الدولار إلى 108.31 ين.

مباشر (اقتصاد)

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