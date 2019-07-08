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"تعليم ريت" يعلن عن توزيعات نقدية لحاملي الوحدات

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"تعليم ريت" يعلن عن توزيعات نقدية لحاملي الوحدات "تعليم ريت" يعلن عن توزيعات نقدية لحاملي الوحدات

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الفترة من بداية أبريل/نيسان 2019م إلى 30 يونيو/حزيران 2019م.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن إجمالي الأرباح يصل إلى 8.16 مليون ريال، توزع على 51 مليون وحدة، بواقع 0.16 ريال للوحدة.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات ستكون لمالكي الوحدات بتاريخ 14 يوليو/تموز الحالي، (نهاية يوم التداول 10 يوليو/تموز 2019).

كما نوهت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.

وبينت أن التوزيعات تمثل نحو 1.6 بالمائة من السعر الأولي للوحدة، و1.55 بالمائة من صافي قيمة الأصول كما بنهاية عام 2018.

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