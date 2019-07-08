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إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت

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إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت
تعلن شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الفترة من 1 ابريل 2019م الى 30 يونيو 2019م على النحو التالي:

1.إجمالي الأرباح الموزعة 8,160,000 ريال سعودي

2.ستكون التوزيعات النقدية على أساس 51,000,000 وحدة قائمة.

3.قيمة الربح الموزع تبلغ 0.16 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.6%

4.نسبة التوزيع تبلغ 1.55% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ يوم الأثنين 24/04/1440هـ الموافق 31/12/2018م

5.ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ يوم الأحد 11/11/1440هـ الموافق 14/07/2019م (نهاية يوم التداول بتاريخ 07/11/1440هـ الموافق 10/07/2019م).

6.سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)

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