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إصدار 138 ألف تصريح عمل للسوريين في الأردن

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إصدار 138 ألف تصريح عمل للسوريين في الأردن إصدار 138 ألف تصريح عمل للسوريين في الأردن

جي بي سي نيوز:- بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة عن وزارة العمل للسوريين منذ 2016 وحتى 3 تموز/ يوليو الحالي، نحو 138 ألف تصريح، وفق تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وفق "المملكة "

وأظهر التقرير أن أغلب تصاريح العمل الصادرة للسوريين كانت في قطاعي الزراعة والإنشاءات، و أن تصاريح السوريين مجانية حتى 31 ديسمبر 2019.

وقال التقرير إن "الأردن التزم، خلال مؤتمر لندن حول الأزمة السورية في عام 2016، بإعفاء اللاجئين السوريين من رسوم مطلوبة للحصول على تصريح عمل في عدة مهن مفتوحة للعمال الأجانب، مما شجعت هذه التدابير أرباب العمل على تنظيم عمالهم، الأمر الذي نتج عن إصدار أكثر من 138000 تصريح عمل للاجئين منذ أوائل عام 2016 في قطاعي الزراعة والبناء".

المفوضية دشّنت أول مكتب توظيف داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في آب/ أغسطس 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالتنسيق مع الأردنية، بهدف تسهيل الوصول إلى فرص عمل للاجئين الذين يقطنون في المخيم، إضافة إلى افتتاح مكتب للتوظيف في مخيم الأزرق في فبراير 2018.

وزارة العمل دعت في مارس/ آذار، العمالة السورية إلى إصدار تصاريح عمل، موضحة أنه "لا يستطيع أن يعمل السوري في الأردن دون تصريح عمل، وإذا ضبط دون تصريح فهذه مخالفة صارمة لقانون العمل تحديدا المادة 12".

وتنص المادة (12 / ب) من قانون العمل: أنه يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه.

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، حوالي 1.3 مليون سوري، منهم 671.579 مسجلاً لدى الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة في 2011، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

جي بي سي نيوز

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