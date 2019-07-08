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يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك في حسابات المساهمين المستحقين

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يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك في حسابات المساهمين المستحقين يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك في حسابات المساهمين المستحقين
بند توضيح مقدمة إشارة إلى إعلان البنك السعودي البريطاني ("بنك ساب") بتاريخ 16 يونيو 2019م عن نفاذ قرار دمج البنك الأول في بنك ساب ("صفقة الاندماج")، يعلن بنك ساب أنه قد تم الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال بنك ساب لغرض إتمام صفقة الإندماج وإيداع المبالغ العائدة من بيع تلك الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين، وذلك على النحو التالي: تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1440-10-29 الموافق 2019-07-02 عدد الاسهم المباعة 1,527 المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 60,829.12 متوسط سعر البيع لكل سهم 39.84 تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1440-11-05 الموافق 2019-07-08 اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم سيتم توزيع العائد عن عملية بيع كسور الاسهم عن طريق بنك ساب، وذلك بإيداع عائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين، وهم المساهمين المالكين لأسهم البنك الأول بتاريخ 13/10/1440ه (الموافق 16/6/2019م) والمقيدين في سجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول تلت ذلك التاريخ.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع وحدة شئون المساهمين في البنك على الهاتف 0112764140 / 0112764141 أو الفاكس 0112763414 او البريد الإلكتروني reg.hor@sabb.com

مباشر (اقتصاد)

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