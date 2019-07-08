المبيعات تهبط بأرباح "المتقدمة" 24% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، نحو 24.2 بالمائة، في الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وكشفت النتائج التقديرية، للشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى حوالي 192 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 253.34 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح لانخفاض كمية المبيعات، وانخفاض أسعار البولي بروبيلين، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية.

وأشارت إلى أن تراجع صافي الربح يعود كذلك إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية).

وعلى مستوى النصف الأول، ارتفعت أرباح الشركة بشكل هامشي إلى 354 مليون ريال مقابل 350.89 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 0.89 بالمائة.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح بالنصف الأول تعود إلى ارتفاع أسعار البولي بروبيلين، وانخفاض تكلفة البروبيلين المشترى من مصادر خارجية.

وقالت إن هذه النتائج المالية التقديرية، تم إعدادها من قبل إدارة الشركة ولم يتم فحصها أو مراجعتها من قبل المراجع الخارجي.

وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة، خليفة الملحم، في يونيو / حزيران الماضي، أن تكون نتائج الشركة جيدة في الربع الثاني من 2019، على الرغم من وجود موسمية بأسعار اللقيم.

وقفزت أرباح الشركة بنحو 66 بالمائة في الربع الأول من 2019، إلى نحو 162 مليون ريال، مقابل 97.55 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

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